Temel Çağrı Merkezi eğitimleri verilecek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile çağrı merkezi şirketi Assistt arasında 2020 yılında gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencileri ile ilk çevrimiçi ders gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde; Assistt Çağrı Merkezi Okulu eğitmenleri tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik, 6 hafta boyunca, her hafta iki saat olmak üzere, toplamda 12 saat "Temel Çağrı Merkezi Eğitimi" verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu eğitimlerin ilk dersi, Assistt Operasyon Grup Yöneticisi Gülşah Adıgüzel tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 öğrencinin çevrimiçi katılımıyla gerçekleştirilen ilk ders, heyecanlı ve akıcı bir şekilde geçti. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ise Assistt yetkililerine teşekkür ederek öğrencilere bundan sonraki derslerinde başarılar diledi. 2007 yılında kurulan Assistt, Türkiye'nin 24 ilinde ve 30 lokasyonda hizmet veriyor. Geçtiğimiz günlerde çağrı merkezi sektörünün uluslararası anlamda en saygın ödüllerinden Contact Center World Awards EMEA ( Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) finallerinde En İyi Çağrı Merkezi Ödülü'nü kazanan Assistt, Çağrı Merkezi Okulu projesiyle sektör profesyonelleri ve öğrencilere alanında uzman eğitmenlerle eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. - DÜZCE