Adnan Menderes Üniversitesi ADÜSEM bünyesinde düzenlenen Temel Düzey Borsa ve Türev Piyasalar eğitimi tamamlandı.



Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli'nin eğitmenliğini yaptığı eğitimde; başta Ankara İstanbul İzmir ve Bursa gibi büyük iller olmak üzere 10 farklı ilden,birçok misafir ve öğrenciler olmak üzere toplamda 115 kişi yer aldı.



Eğitimin son gününde düzenlenen toplantıda, ADÜSEM Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Katılımcıların yarısının Türkiye'nin önemli illerinden iştirak etmesi ve borsa eğitiminin Ankara İstanbul ve İzmir dışında bir tek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde veriliyor olması bu alanda iyi bir marka olma yolunda ilerlediğimizin göstergesi" şeklinde konuştu.



Memnuniyetlerini belirterek, eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade eden katılımcılara, katılım belgelerini Prof. Dr. Mehmet Aydın verdi. - AYDIN