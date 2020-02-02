Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.

Gençoğlu, beraberindeki heyetle ilçede deprem nedeniyle hasar gören okulları inceleyerek, okul müdürlerinden bilgi aldı.

Ziyarette Gençoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de eşlik etti.

Adıyaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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