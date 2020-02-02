Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika

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Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'ndan Adıyaman'a ziyaret
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hasar gören okulları ziyaret etti.
Gençoğlu, beraberindeki heyetle ilçede deprem nedeniyle hasar gören okulları inceleyerek, okul müdürlerinden bilgi aldı.
Ziyarette Gençoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de eşlik etti.
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