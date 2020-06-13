Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, "Köy Öğretmenleriyle Buluşma" kapsamında e-konferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi, System.String[]

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, "Köy Öğretmenleriyle Buluşma" kapsamında e-konferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte "Köy Öğretmenleriyle Buluşma" kapsamında e-konferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi. Konferansta öğretmenlere hitap eden Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu,"Sizler köylerde ne kadar öğretmenlik yapabiliyorsanız bizler de bu mevkilerde o kadar çalışıyoruz demektir. Sizlerin şartlarının merkezlere göre çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Birçoğunuz birleştirilmiş sınıflarda çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Ancak yaptığınız bu iş o köylere götürdüğünüz ışıklar öyle değerli ki, inanın biz bunların farkındayız. hepinizi tek tek düşünen bir Milli Eğitim Bakanınız var, bizler varız. Lütfen bunları unutmayın. Çocuklar çok çabuk öğreniyorlar. Ülkemizde Korece bilen öğrenciler var, ancak biz okullarımızda Korece dersi vermiyoruz. Korece bilen öğrencilerin bu kadar fazla olmasının sebebi filmler, diziler, müzikler... Öğrenciler herhangi bir zorunlulukları olmadan bu etkinlikleri büyük bir heyecanla izliyorlar, dinliyorlar ve kendiliğinden bu dili birçok öğrenci çözüyor. Sizlerde sınıflarınızda derslerinizi zorunluluk olarak değil öğrencilerinize mutlu olacakları, eğlenecekler şekilde aktarmaya çalışırsanız hem sizlerin işleri kolaylaşır hem de öğrenciler konuları daha çabuk anlayacaklardır. Covid-19 salgını ile birlikte dünyada tüm yaşam olumsuz etkilendi. Bu salgın tüm sektörleri etkilediği gibi eğitimi de derinden etkiledi ve şekillendirdi. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde sizlere çok iş düşecek. Bu süreçte sizler öğrencilere merak ve istek uyandıracak çalışmalar yapmalısınız. Günümüzde öğrencinin bilgiye ulaşması geçmişe göre daha kolay. Sizler öğrencilerinize eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamalısınız, onlara bu yolda bir rehber olmalı, kendilerinin bilgiye ulaşmalarına olanak tanımalısınız"dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konferans sonunda, köy öğretmenleri ile buluşmasından dolayı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu'na teşekkür etti. - AĞRI

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız         
14:37
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti         
13:39
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı         
13:35
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı         
13:21
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular         
13:17
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi         
12:49
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı         
12:34
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek         
12:33
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
12:29
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı         
12:27
Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 16:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]