Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas - Son Dakika

Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyumu hakkında, "Bizim çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular.

Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyumu hakkında, "Bizim çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular. Yani öyle bir alışkanlıkları oldu. Çok da hassaslar bu konuda çok da dikkatliler" dedi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, yüz yüze eğitimde geride kalan 2 haftayı DHA'ya değerlendirdi. Gençoğlu, okullarda ilk haftanın uyum programıyla başladığını ve öğrencilerin haftada 1 gün okula geldiğini, 2'nci hafta ise 2 gün geldiklerini ve 10 saatlik ders aldıklarını hatırlattı. Gençoğlu, öğrencilerin yüz yüze eğitime katılım oranıyla ilgili "İlkokullarda yüzde 70'lerin üzerinde, anaokullarında da yüzde 60'ların üzerinde. Bizim her çağ nüfusumuz her yaş grubumuz yaklaşık 1,3 milyon öğrencidir. Yüzde 70'lerin üzerinde bir başlangıçla başladık geçen hafta. Bu bizim aslında beklentilerimizin çok üzerinde bir durumdu; ama bu hafta itibarıyla çok daha yüksek bir artış bekliyoruz" diye konuştu.

'ÜÇLÜ YAPI OLUŞTURDUK'İlkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin eğitiminin üçlü yapıda olduğunu anlatan Gençoğlu, "Yüz yüze derse katılan öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte programlarını alırlar. Aynı şekilde bu öğrencilerimiz uzaktan EBA üzerinden canlı derse katılarak programlarını alırlar, öğretmenleriyle aynı yüz yüze derslerinin devamlarını canlı derste alırlar. EBA TV üzerinden yine aynı programı oradan takip edebilirler. EBA TV'yi televizyon üzerinden takip edebilecekleri gibi, internet üzerinden de EBA TV'den eski derslerini, bir önceki haftaki derslerini de programlarını da takip edebilirler. Dolayısıyla burada hem yüz yüze eğitim hem kendi öğretmenleriyle canlı ders, hem de müfredata uygun bir biçimde EBA TV üzerinden derslerini takip edebilirler. Yani 3'lü yapı onlara oluşturmuş durumdayız" ifadelerini kullandı. 'ÇOCUKLAR MASKE KULLANIMINDA ÇOK DİKKATLİ'Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyum sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin "Çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular. Yani öyle bir alışkanlıkları oldu. Çok da hassaslar bu konuda çok da dikkatliler. Bizim gönderdiğimiz yönergelerde sınıftaki mesafe uygun olduğunda maskeyi indirebilecekleri yönünde, Bilim Kurulu'nun kararları da bu yöndeydi, öğretmenlerimiz ders anlatırken maskeyi indirebilecekleri yönündeydi. Bizim gözlemlerimiz öğrencilerimizin önemli bir kısmı maske takmaya devam ettiği, hatta sadece konuşurken maskeleri indirdiği; ama uygun olan yerlerde öğrencilerimizin maskelerini çıkardığını, bu anlamda da çok ciddi bir hassasiyet gösterdiklerini gözlemliyoruz" diye konuştu.'SINAVLARIN YÜZ YÜZE YAPILMASINI ÇALIŞIYORUZ'İlkokullarda sınav olmadığını, öğretmenlerin bireysel kabiliyetleri ve becerilerini dikkate alarak değerlendirme yaptıklarını kaydeden Gençoğlu, "Önümüzdeki günlerde sınavla ilgili uygulamalar çok daha netleşecek. Ama beklentimiz ve üzerinde çalıştığımız husus sınavların yüz yüze yapılması yönündedir. Ortaokullarda sınav uygulaması oluyor. Sınav da yine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öğrencilerin davet edilip sınavlara katılması şeklinde olacaktır. Tabii elbette ki, okulların imkanına, öğrenci mevcuduna göre, okulun fiziksel olarak metrekare hesaplarına baktığımız zaman farklı günlerde ya da aynı günde farklı sınıflarda, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınav yapılabilir" dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZ OKULA BAŞLAMA ARZUSUNDA'Velilerden gelen tepkileri de değerlendiren Gençoğlu, "Şu anda açıkçası devam eden sınıflarda velilerimizden herhangi bir olumsuz tepki almıyoruz; ama en çok genel müdürlüğümüzün telefonu hep şu anlamda çalar; 'biz de yüz yüze eğitime dahil olmak istiyoruz'. Çocuklarımız seyreltilmiş bile olsa haftanın 1 günü, 2 günü de olsa bir an evvel okula başlamak arzusundalar" dedi.'HERHANGİ BİR SORUNUMUZ OLMADI'Gençoğlu, okullarda Covid-19 pozitif vakası tespit edilmesi halinde uygulanacak prosedürün ve Sağlık Bakanlığı ile oluşturulan HES kodu entegrasyonunun devrede olduğunu vurguladı. Gençoğlu, "İllerimizi bu anlamda çok net biçimde takip ediyoruz. Okullarımızda gerek öğrencilerimiz arasında gerekse öğretmenlerimiz arasında herhangi bir pozitif vaka söz konusu olduğunda nasıl uygulamalar gerçekleştireceklerine dair ellerinde net bir çerçeve var. Buna yönelik hemen müdahalelerini yapıyorlar. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bu anlamda güvenli bir noktada eğitimimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda herhangi bir sorunumuz olmadı" açıklamasında bulundu.

Gençoğlu, uzaktan eğitim ile ilgili yeni ders materyalleri hazırladıklarını, bu materyallerin bir kısmının da velilerin çocuklarıyla birlikte yapabilmesine uygun bir biçimde hazırlandığını kaydetti.


Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas
Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas

Eğitim Bilişim Ağı, Atama, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temel Eğitim Genel Müdürü: Yüz yüze eğitimde çocuklarımız maske konusunda çok hassas - Son Dakika

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