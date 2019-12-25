Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi - Son Dakika

Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, ilçede eğitim hizmeti veren temel eğitim kurumlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımların yapıldığını kaydetti.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla malzemelerin temin edildiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, okulların en çok ihtiyaç duyduğu kırtasiye ve temizlik malzemelerinin okul idarecilerine teslim edildiğini söyledi. - ADIYAMAN

Mehmet Bayram, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:49 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:48 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:48 Elazığ'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü - Son Dakika
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temel eğitim kurumlarına temizlik ve kırtasiye malzemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]