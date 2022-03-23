"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı yapıldı

23.03.2022 22:23
"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir yıl içinde İstanbul genelinde 831 yeni ana sınıfı açılması, 343'ü ilkokul, 13'ü anaokulu olmak üzere 418 okulun iyileştirilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, toplantıda, İstanbul'la ilgili genel bir süreç geliştirme toplantısı yaptıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Çok iyi çıktılar elde etmiştik. İstanbul'da 127 okulumuz katılmıştı bu çalışmaya. Temel eğitimde üzerinde durduğumuz en önemli hususlardan biri; okullar arasında farklı nedenlerle oluşan kısmi farklıları azaltmayı hedefleyen ve okullarımız arasındaki, gelişime açık alanları tespit edip, bunları çok yönlü olarak geliştirmeyi amaç edinen, oldukça önemli bir proje. Burada yürüttüğümüz her ortak projede dezavantajlı alanları ve birlikte büyüyüp iyileştirme sağlayacak alanları da yürüttüğümüz faaliyetler içinde belirlemeye çalıştık. Yani okullarımızın kütüphane gelişiminden kütüphanelerin büyütülmesine, kitapların zenginleştirilmesine kadar öğrencilerimize dönük olarak yapabileceğimiz iyileştirme çalışmaları içindeyiz. Öğrencilerimizin bütünsel gelişimini öncelediğimiz için onların kültürel yönünü, sportif yetkinliklerini geliştirebilecekleri alanlar üzerinde çalıştık. Bunun dışında topyekün eğitimi sağlamak için öğretmen akademilerimizle bu okullarımızda birer atölye açacağız."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, İstanbul, okullar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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