Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi

Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı

6 saat önce

Türkiye'nin önder tohum ıslah firmalarından olan MAY Tohum, üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiği iş birliği projelerine devam ediyor.

Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı, System.String[]

Türkiye'nin önder tohum ıslah firmalarından olan MAY Tohum, üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiği iş birliği projelerine devam ediyor.


Üniversitelerle gerçekleştirdiği AkadeMAY ve İşTe Yetenek gibi öğrenci gelişim programları ile Türk tarım sektörüne vasıflı iş gücü yetiştirilmesi konusunda önemli katkılar sunan MAY Tohum, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile 'Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim' iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin bitki ıslahı konusunda uzman akademik kadrosu tarafından hazırlanan ve üç modülden oluşan eğitim programında, MAY Tohum Ar-Ge departmanında görevli teknikerler ve genç ziraat mühendisleri, temel genetik ve bitki ıslahı konusunda bilgi ve donanımlarını geliştirecek.


Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ile yapılan eğitim iş birliği hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, tarım sektöründe Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan firma olduklarının altını çizerek, çalışanlarının tohum ıslahı alanındaki bilimsel alanda gelişimlerini de önemsediklerini ifade etti. Yormazoğlu, "MAY Tohum olarak Ar-Ge çalışmalarına başladığımız günden beri, her zaman kaliteli tohum ıslahını öncelik haline getirdik. Ar-Ge ekibimizin uluslararası firmalarla rekabet edecek seviyede bilgi birikimi ve mesleki donanımlarını geliştirmelerini sağladık. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Türkiye'de, bitki ıslahı ve bitki genetiği konusunda ehil üniversitelerden biri. Akademik kadrosu da bitki ıslahı konusunda son derece değerli hocalardan oluşuyor. İmzaladığımız iş birliği protokolü bu sebeple bizim için çok kıymetli. Firma olarak, Ar-Ge'ye yaptığımız bu gibi eğitim yatırımlarıyla, paydaşlarımıza, dünya standartlarında tohum teknolojisi sunmaya ve Türk tohum sektörünün gelişiminde katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.


MAY Tohum teknik ekibinin tohum ıslahı konusundaki bilgi birikimini güçlendirmek maksadıyla başlatılan Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim Programına katılanlara sertifika verilecek. - BURSA

Genetik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti
MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'daki sorunlar için talimatı verdi Bakan Albayrak'tan Temsa açıklaması: Güzel haber alacaksınız

Son Dakika Haberleri
14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi
14:08 Hamsi firarda - Son Dakika Ekonomi
14:06 Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi
13:55 Manisa'da Ocak ayında üzüm hasadı - Son Dakika Ekonomi
13:54 Ege'nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi
13:10 Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti - Son Dakika Ekonomi
12:28 MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 15:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]