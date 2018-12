Temel Gıda, Et, Süt ve Enerjide Milli Çözüm

Ankara MHP Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mahir Özel'in Polatlı ve Türkiye genelinde "Tarım ve Hayvancılıkta Organize Gıda ve Enerji Merkezleri" kurulması önergesi Ankara Büyükşehir desteğini aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir Özel'e ait "Tarım Hayvancılık alanında temel gıda ve enerji de milli çözümler" ile ilgili verilen önerge ele alındı ve üzerinde gerekli çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda öncelikle Polatlı' nın arazi yapısı, önerge ile uyumu ve uygunluğunun araştırması yapıldı. Devamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Koyun Keçi Yetiştiriciler Merkez Birliği gibi kamu ve özel kuruluşlarla temas sağlanarak, önergenin uygunluğu konusunda olumlu görüşler alındı.



Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda ilgili kamu kuruluşlarının koordinasyonları ile beraber belediyeye katkıları ve destekleri ile konunun yoğun bir istihdam da sağlayacağı değerlendirildi. Gıda ve enerji başta olmak üzere tarım hayvancılık alanında milli ekonomiye ciddi katkılar sağlayacağı anlaşılan önerge doğrultusunda belediyenin faaliyet göstermesinin uygun olacağı değerlendirildi.



"İthalatın yalnızca 1/4 maliyet ile yapılabilecek bir yatırım"



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, belediye başkanlığına teşekkür ederek, "Öncelikle pilot bölge olarak Polatlı'da kurularak yaklaşık 350 bin dönümlük sulanabilir arazi de uygulamaya sokulacak yem ve yem bitkileri ile yaklaşık 250 bin büyükbaş, bir milyon küçükbaş kapasiteli organize Gıda ve enerji merkezleri kurulması değerlendirmeye alınmış olup, devamında ülkemizde Polatlı'yı pilot uygulama bölgesi olarak başlatarak devamında; Adana, Konya, Manisa, Aydın, Bursa, Samsun, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa illerinde özellikle devlet üretme çiftliklerinin bir kısım alanlarını da kullanıma almayı planlamaktadır. Başkaca illerimizde de devam ettirmeyi düşünülen proje ülkemizde et ve süt ürünleri konusunda ki sıkıntı büyük ölçüde aşacak, bu konuda ihracatçı ülke konumuna gelerek, organize işletmelerle et süt ve hayvancılığın yan ürünlerinden elde edilecek gübre ve enerji ile konuyu kesin çözüme ulaştırmayı planlamaktadır. Türkiye, yer kürenin tamamına yakını tarım arazisi olarak kullanıma uygunluk gösteren şanslı nadir ülkelerindendir. Uzmanlarca Anadolu topraklarının yeni teknolojik imkanların katkısı ile 200 milyonluk nüfusu çok rahat beslemeye yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizde kıraç arazide yıllık ortalama 300 kilogram buğday verimi alınırken sulanabilir hali ile bunu ortalama 600-700 kilogram çıkarmak söz konusudur. Silaj bitki-yem türleri ile bu rakamı ise 7600 kilogram seviyesinde artırılacağı görülmektedir. Uzmanlara göre 1 dekarlık sulu tarım arazisi ile 10 küçükbaş ya da 1 büyükbaş hayvanın bir yıllık yem ihtiyacını karşılamak mümkündür. Bir büyükbaştan yaklaşık 8 ton süt veya 400 kg et ürünü almak söz konudur. Aradaki fark cidden büyüktür. Süt ve ette en önemli girdi olan hayvan yemininin maliyeti öz varlıklardan karşılayan bu sistemde en önemli unsurların başında yem ve gübre üretimi gelmektedir. Önemli ölçüde ithal yeme dayalı olduğu düzende, gübre maliyetini de yaklaşık yarı yarıya düşüren, yem maliyetini ise hemen hemen tamamen karşılayan sistem; en önemli kazanç yöntemini kendiliğinden oluşturmakta, sorunlarını kendi iç üretimi ile aşmaktadır. Diğer yandan 2018 yılı sadece büyükbaş ithalatı 1.5 milyon sayısına ulaşmıştır. Bu ithalatın yalnızca 1/4 maliyet ile yapılabilecek bir yatırım başlangıcı, bu konuda çok şeyin çözümünü sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

