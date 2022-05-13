"Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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"Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı yapıldı

13.05.2022 20:58

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa kıtasında yaşanan savaşın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyeliğinin aslında kıtada barışın, güvenliğin, kalkınmanın, huzurun, enerji güvenliğinin,...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa kıtasında yaşanan savaşın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyeliğinin aslında kıtada barışın, güvenliğin, kalkınmanın, huzurun, enerji güvenliğinin, göç yönetiminin ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor." dedi.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenen ve Türkiye ile AB Mali İşbirliği kapsamında desteklenen "Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine, Kaymakcı ile AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve birçok davetli katıldı.

Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlayarak, bu günün Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme ve heyecan getirmesini dileyerek, "İçinde bulunduğumuz ortam ve Avrupa kıtasında yaşanan savaş, Türkiye-AB ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin AB üyeliğinin aslında kıtada barışın, güvenliğin, kalkınmanın, huzurun, enerji güvenliğinin göç yönetiminin ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinde Kopenhag siyasi kriterlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik yapısındaki farklılık veya zaman zaman halkımızın büyük bir kesiminin Müslüman olması AB'de bir çekingenliğe neden oluyor, üyelik sürecimizin ilerlemesine zaman zaman negatif algı nedeniyle çok katkıda bulunmayabiliyor. Ama Türkiye-AB ilişkilerinde aslında şu anda süreci hızlandıracak en önemli olan, bizim Kopenhag siyasi kriterleri konusunda daha cesur, daha ileri adımlar atmamıza bağlı."

Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı olarak Türkiye'de reformların mutfağı olma iddiasıyla temel haklar konusuna önem verdiklerini söyledi.

2021-27 döneminde 13 AB programına katılmayı hedeflediklerini belirten Kaymakcı, buradaki çalışmalarında da temel haklar alanında önemli faaliyetler yapabilmeyi umduklarını kaydetti.

Fricke ise Türkiye'de demokratik kurumlar ve demokrasinin desteklenebilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinin kilometre taşlarından olduğunu, AB'nin temel özgürlüklerin korunmasını hedef alan ve bu amaçla yürütülen reformlara destek vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi nin açılışı yapıldı
Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi nin açılışı yapıldı
Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi nin açılışı yapıldı
Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi nin açılışı yapıldı
Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi nin açılışı yapıldı

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Kaynak: AA

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