Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı

01.04.2022 11:05
Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranı bugün itibarıyla yüzde 8. Ticaret Bakanı Muş, ülke genelinde denetimlerin yapılacağını söyleyerek indirimi fiyatlara yansıtmayanlara "en ağır yaptırımları" uygulayacaklarını açıkladı.

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranı bugün itibarıyla yüzde 8. Ticaret Bakanı Muş, ülke genelinde denetimlerin yapılacağını söyleyerek indirimi fiyatlara yansıtmayanlara "en ağır yaptırımları" uygulayacaklarını açıkladı. Türkiye'de, temel ihtiyaç maddelerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini öngören düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Tuvalet kağıdı, bebek ve yetişkin bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, deterjan, sabun, şampuan, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, KDV indiriminin uygulanacağı ürünler kapsamında.

"En ağır yaptırımlar uygulanacak"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine yönelik düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini belirten Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

KDV indirimi öncesinde bazı market ve markaların fiyatlarında artış yaptığı iddiaları gündeme getirildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkatlice bakma, konuyla ilgili varsa şikayetlerini de fotoğraflarla belgeleyerek ilgili mercilere iletme çağrısı yaptı.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında enflasyonla mücadele programı kapsamında KDV konusunda "sadeleştirme çalışması" yürüttüklerini duyurmuş, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirmeyi kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

DW/ DA, TY

(c)

YORUMLAR
500
Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir TESK Başkanı Palandöken: 'Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil' TESK Başkanı Palandöken: 'Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil'

Katma değer vergisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement