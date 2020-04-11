Temel ihtiyaçlara erişim paniği yaşandı
27 dakika önce
31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde açık marketlerde ve fırınların önünde büyük kalabalıklar oluştu.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde açık marketlerde ve fırınların önünde büyük kalabalıklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:42
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