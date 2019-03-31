Son Dakika Haberleri: Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü

Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti adayının yeğeni olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından 2 parti görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.

Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü, System.String[]
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti adayının yeğeni olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından 2 parti görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:03 

AK Parti, Saadet Partisi, Ekonomi
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