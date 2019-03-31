Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü
1 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti adayının yeğeni olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından 2 parti görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.
Saadet Partisi
Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti
adayının yeğeni olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından 2 parti görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:03
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