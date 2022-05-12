Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

12.05.2022 22:43
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Davutoğlu, Karamollaoğlu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Karamollaoğlu, geçen hafta KRT TV'de katıldığı bir programda, 'altılı masa'da yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını şöyle açıklamıştı:

"Önümüzdeki hafta altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar. Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum."

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Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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