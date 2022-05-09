Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti

09.05.2022 22:56
Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü. Babacan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

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Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika


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