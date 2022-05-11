Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Karamollaoğlu, geçen hafta KRT TV'de katıldığı bir programda, 'altılı masa'da yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını açıklamıştı. Karamollaoğlu, şöyle konuşmuştu:

"Önümüzdeki hafta altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar. Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum."