Son Dakika Haberleri: Temel Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama
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Temel Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

4 saat önce

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmadığı ve pasaportun aktif olduğu kaydedildi.

Temel Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama, System.String[]
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmadığı ve pasaportun aktif olduğu kaydedildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işlemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportun aktif olduğu tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Güncel
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