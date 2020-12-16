Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu? - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu?

16.12.2020 00:35

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde hapishaneye TRT ekibinin gönderildiğini ve konuşmalarının yayınlandığını hatırlatıp hala tutuklu olmasına tepki göstererek, "Böyle hukuk olur mu?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Olay TV ekranlarında yayınlanan Siyaset Günlüğü programının konuğu olan Karamollaoğlu, Demirtaş'ı tanımadığını ifade ederek, "Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı oldu engel olmadılar. Hapishaneye TRT ekibini gönderdiler, kanunen onun konuşmalarını dışarıya yansıttılar ama tutuklu olmasından vazgeçmediler. Ben Demirtaş'ı hiç tanımadım. Hiç bilmem. Ama bu hukuk mu? Böyle hukuk olur mu?" dedi.

"NİYE MAHKEMEDEN BU KARAR ÇIKMIYOR"

Saadet Partisi lideri şöyle devam etti:

"Demirtaş teröristse cezasını mahkemeler verir onlar da uygularlar. Niye mahkemelerden bu karar çıkmıyor ben de onu anlamıyorum. Ben bunu söylediğim zaman beni de onunla beraber diye ilan ediyorlar. Bunlar Allah'tan korkmaz. Böyle bir vebal olur mu?"

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu?

Halkların Demokratik Partisi, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu? - Son Dakika


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