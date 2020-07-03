Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de yayınlanan " Jülide Ateş'le 40" programına konuk oldu. Programda gündeme dair birçok soruyu cevaplayan Temel Karamolloğlu'nun HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorulara verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE IRKA DAYALI SİYASİ PARTİ OLMAMALI"

"Saadet Partisi HDP'ye nasıl bakıyor?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Buradaki kanaatimiz, Meral Hanım'ın da aynı şekilde. HDP bir türlü PKK ile arasına mesafe koyamıyor. Burada sıkıntı var. Biz de ne olursa olsun prensip itibarıyla ırkçılığa karşıyım. Irka dayalı siyasi partinin Türkiye'de olmaması kanaatindeyim" dedi.

"PKK'NIN TAKINDIĞI TAVRI ONAYLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kürtleri Selahaddin Eyyübi'nin temsilcileri olarak gördüğünü belirten Karamollaoğlu, "Aynı yolda giden Kürt kardeşlerimi bağrıma basmak istiyorum ama PKK'nın takındığı tavrı onaylamam mümkün değil. ABD'nin, siyonizmin desteklediği bir örgüt. Onlar HDP ile arasına mesafe koyamadığı için bütün siyasi partiler HDP'ye karşı mesafe koymayı mecburiyet olarak koyuyor" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN AVUKATLIĞINA SOYUNMADIM"

Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu, "Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına neden soyundunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ben Demirtaş ile aynı fikirde değilim. Avukatlığına da soyunmadım. Bir parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı olarak çıkacaksınız sonra kalkıp başka bir Cumhurbaşkanı adayını hapse atacaksınız. Bu yanlış. Bunu hükümet değil, mahkemeler vermeli. Savcılara emrediliyor sonra savcılar içeri alınıyor. Hukuksuzluğa karşı çıkıyorum, Demirtaş'ın avukatlığını yapmıyorum"

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