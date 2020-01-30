Son Dakika › Politika › Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika
Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması
6 saat önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı kınadı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Lagos'u kınayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"AP'de Yunan milletvekilinin bayrağımıza yönelik çirkin saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu hadsizlik aslında tükenişin ilanıdır. Faşist zihinler şunu çok iyi bilmelidir ki, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan al sancağımız gök kubbede ebediyen dalgalanacaktır."
Karamollaoğlu, AP'nin kendini hukukunu koruması için Yunan vekile haddinin bildirmesi ve suça ortak olmaması gerektiğini belirtti.
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi