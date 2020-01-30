Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı kınadı.

Temel Karamollaoğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı kınadı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Lagos'u kınayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"AP'de Yunan milletvekilinin bayrağımıza yönelik çirkin saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu hadsizlik aslında tükenişin ilanıdır. Faşist zihinler şunu çok iyi bilmelidir ki, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan al sancağımız gök kubbede ebediyen dalgalanacaktır."

Karamollaoğlu, AP'nin kendini hukukunu koruması için Yunan vekile haddinin bildirmesi ve suça ortak olmaması gerektiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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