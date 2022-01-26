Temel Karamollaoğlu'ndan mesaj: Arkadaşlar nerede kalmıştık? - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 4 Ocak'ta koronavirüse yakalanmıştı. Karamollaoğlu, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" diyerek koronavirüs tedavisinin ardından çalışmaya döndüğünü duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" denilmişti.

ÇALIŞMAYA DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, 15 Ocak'ta taburcu olup evinde istirahate çekildi. Karamollaoğlu, bugün partisinin Genel Merkezi'nden bir fotoğraf paylaşıp çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Karamollaoğlu, fotoğrafın açıklamasında ise, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" sözlerine yer verdi.