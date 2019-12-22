Temel Karamollaoğlu: "Toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu: 'Toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz' - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu: "Toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz"

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim de hatalarımız, bizim de yanlışlarımız olabilir ama biz toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz." dedi.

Temel Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim de hatalarımız, bizim de yanlışlarımız olabilir ama biz toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz." dedi.

Karamollaoğlu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Bilecik 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri olağan genel kurul toplantılarına Bilecik'ten başladıklarını söyledi.

Bilecik'in tarihi bir değeri olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Osmanlı'nın temelleri burada atıldı. Burayı ziyaret ederken Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu, hangi temeller üzerine medeniyetin inşa edildiğini bir defa daha hatırladık. Biz, büyük ideallerin insanlarıyız, samimi olarak inanıyorum ki sadece memleketimizde değil, bölgemizde de bütün İslam aleminde ve dünyamızda huzuru, barışı tebrik edecek prensipler bizde. Bu çok akıllı olduğumuzdan değil, bu prensipler bize aktarıldığı için biz bu duyguya sahip olarak siyasete atılmış bulunuyoruz."

Karamollaoğlu, kucaklayıcı bir anlayışla yola devam ettiklerini aktardı.

Bundan sonraki kongrelerinin en az Bilecik'teki kadar coşkulu geçmesini temenni eden Karamollaoğlu, "Bizim de hatalarımız, bizim de yanlışlarımız olabilir ama biz toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışa sahibiz. İşsizin, çalışıp da geçinemeyenin derdi de bizim derdimiz; ister memur ister işçi olsun. Ekonomide yaşa takılanlar bizim derdimiz, kadınlara yapılan şiddet bizim derdimiz ama biz ailenin değerlerini mutlaka yükseltmeyi de prensip olarak biliriz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Karamollaoğlu'na, İl Kadın Kolları üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Şeyh Edebali, Bilecik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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