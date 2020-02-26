Temel Karamollaoğlu: "Türkiye İdlib endişelerini doğru anlatabilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu: 'Türkiye İdlib endişelerini doğru anlatabilmeli' - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu: "Türkiye İdlib endişelerini doğru anlatabilmeli"

7 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İdlib'e ilişkin endişelerini Rusya, ABD ve Suriye'ye doğru anlatması gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İdlib'e ilişkin endişelerini Rusya, ABD ve Suriye'ye doğru anlatması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. 27 Şubat'ın eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9'uncu yıl dönümü olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız, mazlumların yolunu aydınlatan bir lider olarak anılmaya devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak dış politikada sorunların arttığını savundu.

Türkiye'nin Libya ve İdlib'de bir bataklığın içine çekilmeye çalışıldığını iddia eden Karamollaoğlu, "Türkiye, Libya ve Suriye üzerinden yalnızlığa itilmiştir. Adeta dünyada dostu, birlikte politika belirleyeceği tek bir ülke kalmamıştır. Ne NATO içinde ne İslam ülkeleri içinde ve bölgedeki diğer ülkelerle müşterek politika oluşturma imkanımız ortadan kalkmıştır." diye konuştu.

Karamollaoğlu, koronavirüs ile ilgili hükümete tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"Çin, kısmen kontrol altına aldığını söylüyor. Ümit ediyoruz kontrol altına alınır. Hamdolsun henüz ülkemizde bir tehdit, bir tehlike yok. Özellikle iç kargaşaların hakim olduğu ülkelere sıçrarsa o zaman bu virüsün kontrol edilmesi ihtimali neredeyse ortadan kalkar. Bundan dolayı da hükümetimizin de ülkelerin gösterdiği hassasiyet de zirveye çıkmalı. Bu, iktidarın hassasiyetle gündeminde tutması gereken bir konudur, sadece bizi değil bölgemizi de ilgilendirir."

Bir gazetecinin İdlib'e ilişkin bir sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Türkiye İdlib'i tek başına çözme noktasına gidemez. Eğer burada Rusya varsa şu anda ortada gözükmese bile Amerika varsa eğer burada Suriye'nin kendi hükümeti varsa mutlaka birlikte bir çözüm bulunmak mecburiyetindedir. Türkiye taşıdığı endişeleri bunlara doğru anlatabilmelidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, güvenli bölgenin oluşturulmasının da önemine değinerek "Bu bölgede emniyetin, düzenin sağlanması, Türkiye'nin de içinde bulunacağı bir organizasyon tarafından yapılmalı." ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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