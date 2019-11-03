Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu
6 saat önce
Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.
Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı