Son Dakika Haberleri: Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu
Son Dakika Güncel Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu

6 saat önce

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu, System.String[]

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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