Temel kazısı sırasında bina çöktü - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde temel kazısı sırasında yan binada çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Döner Geçit Sokak üzerinde sabah saatlerinde iş makinesi temel kazısı yaparken yan tarafta bulunan binada çökme yaşandı.

Çökme anında binanın arka tarafında çalışan işçiler, son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu.

Hızla olay yerine gelen ekipler, bina altında kimsenin herhangi bir vatandaşın kalmadığı öğrenilirken, Olayın hemen ardından Çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı.

Yetkililerden benim mağduriyetimi gidermeleri için yardım istiyorum

Mal sahibinin kızı Esra Arık yaptığı açıklamada, "Temel çalışması yapıyorlardı, bizim binalarımızı da istedi vermedik. Vermediğimiz için de temelin dibine kadar girdi, kaç sefer uyardık yapı denetimden de ama bir türlü bizi dinlemedi, bütün temele girdi. İşte sonuç bu. Saat 09.30 sıralarında meydana geldi çökme. İşçiler içeriden zor çıktılar. İşçiler kıl payı kurtuldular. Sonuç bu işte, maddi zarar olarak hiçbir şey belirli değil ama yardım istiyorum, mağdurun arkasında dursunlar. Yetkililerden benim mağduriyetimi gidermeleri için yardım istiyorum" dedi.