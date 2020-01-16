Temel kazısı sırasında bina çöktü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temel kazısı sırasında bina çöktü (2) - Son Dakika

Temel kazısı sırasında bina çöktü (2)

6 saat önce

'SATIN ALMAK İSTEDİ, SATMADIK DİYE YIKTI'Adapazarı Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bina, yan tarafında devam eden temel kazısı nedeniyle sabah saatlerinde çöktü.

Temel kazısı sırasında bina çöktü (2), System.String[]

'SATIN ALMAK İSTEDİ, SATMADIK DİYE YIKTI'

Adapazarı Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bina, yan tarafında devam eden temel kazısı nedeniyle sabah saatlerinde çöktü. 3 işçi enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay nedeniyle bölgede bir süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Yıkılan binanın altındaki 3 dükkandan 1'inin kullanılır durumda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yıkılan bina sahibinin kızı Esra Arık, "Dün biz kazı çalışması varken yan taraftaki müteahhide temele girmemesini söyledik ve belediyeye bilgi verdik. Gelip baktılar, 'Hiçbir şey yok' deyip, gittiler. Temelden sonra içeri doğru girerek kazıya devam etmiş, ondan sonra binanın hali bu. Zararımız karşılanmalı. Buranın altında çalışan bir dükkan vardı ve içinde tamirat vardı" dedi.

Bina sahibinin eşi Aynur Çamkaya ise "Yapı denetime gittik, dedik ki 'Bu böyle kontrolsüz yapıyor buraları', gelmediler bile. 3 işçi zor kurtulmuş içinden. Biz başka firmayla yeni çatı ve iç tadilatı yaptırmıştık. Yan taraftaki müteahhide 'Temelin dibine girmeyin' dedim o ise bana 'Gidin başımdan, işimi bana öğretmeyin' dedi. 'Bize zarar veriyorsun' dedikçe zarar vermediğini söyledi. Burayı satın almak istedi, satmadık diye yaptı bunu bize. Daha önce de binaları ayırırken duvarlarımızı yıkmıştı, kendi imkanlarımızla yaptırdık, bu sefer hepten yıktı. Temelin içine girmiş, elimizde fotoğrafları var" diye konuştu.


Atatürk Bulvarı, Adapazarı, Sabah, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
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