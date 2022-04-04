Temel kazısı sırasında bir iş yerinin duvarı çöktü - Son Dakika
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Temel kazısı sırasında bir iş yerinin duvarı çöktü

04.04.2022 17:40

Van'ın Erciş ilçesinde temel kazısı sırasında bir iş yerinin duvarı çöktü.

Van'ın Erciş ilçesinde temel kazısı sırasında bir iş yerinin duvarı çöktü.

Kışla Mahallesi'ndeki kazı sırasında tek katlı giyim mağazasının bir bölümünde yaşanan çökme sırasında içeride bulunan çalışanlar ile bazı müşteriler buldukları boşluklardan dışarı çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, UMKE, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler, çöken kısımda başkalarının da bulunma ihtimali nedeniyle arama çalışması başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Olayı gören ilçe sakinlerinden Mehmet Ensari Çiftçi, "Yolda yürüdüğüm sırada gürültü duydum. Duvarın kaydığını gördüm ve oraya koştum. Bağrışmalar oldu. İçerdekiler buldukları boşluklardan dışarı çıktı." dedi.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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