Temel kazısında şoka uğratan manzara! Okul inşaatını yarıda durduran insan kemikleri - Son Dakika
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Temel kazısında şoka uğratan manzara! Okul inşaatını yarıda durduran insan kemikleri

01.04.2023 12:17

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir okulun inşaat kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu. İnşaat kazı çalışmaları yarıda kesilirken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için inceleme başlatıldı.

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu'nun anaokulu inşaatında kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıktı.

Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İnsan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu

KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

Bölgede inceleme başlatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı.

Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temel kazısında şoka uğratan manzara! Okul inşaatını yarıda durduran insan kemikleri - Son Dakika


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