Son Dakika Haberleri: Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu
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Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu

1 saat önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir binaya ait inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir tünel bulundu.

Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu, System.String[]

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir binaya ait inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir tünel bulundu.


Olay, geçtiğimiz gün Dere Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanındaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunun fark edilmesi üzerine ortaya çıktı. Tüneli gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, inşaat kazısı durduruldu.


Heyet çalışma yapacak


Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası durum Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi. Polisin tüneli bildirmesi üzerine Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tarihi tünelin bulunduğu alana Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı bölgede inşaat çalışmaları durdurulurken, yetkililer tarafından Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak hazırlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şen, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden bir heyetin gelerek alanda çalışma yapacağını söyledi. Şen, kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. - KIRKLARELİ

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
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