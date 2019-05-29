Son Dakika Haberleri: Temel kazısından tarih çıktı
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Temel kazısından tarih çıktı

1 saat önce

Üsküdar'da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

Üsküdar'da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. Tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat havadan da görüntülendi. Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes Sokak'ta bulunan bir inşaatta temel kazısı yapıldığı sırada tarihi kalıntılar bulundu. Tarihi kalıntıların ortaya çıkması sebebiyle iş makineleri bölgeden çekilerek inşaatta çalışmalar durduruldu. Ortaya çıkan kalıntıların tarihi bir hamama ait olduğu belirtildi. Tarihi kalıntıların ortaya çıktığı inşaat alanı havadan drone ile görüntülendi.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
Temel kazısından tarih çıktı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
Üsküdar, Güncel
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