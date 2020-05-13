Temel Reis animasyon film oluyor

İlk kez 1929 yılında çizgi romanda yer alan ve çizgi film versiyonuyla da çok sevilen Temel Reis animasyon filme dönüşüyor. King Features Entertainment şirketi, Emmy ödüllü yönetmen Genndy Tartakovsky ile birlikte yeni bir Temel Reis filmini hayata geçireceği resmi olarak açıkladı.



E.C. Segar'ın yaratıcısı olduğu ıspanak yiyerek güçlenen Temel Reis karakterini konu alan çizgi romanların ardından kısa filmler halinde Paramount Pictures bünyesinde Popeye animasyon serisi Amerika'da yayınlandı. Yıllar sonra çizgi filmler MGM Stüdyoları bünyesine geçti ve o şekilde yayınlanmaya devam etti. 1980 yılında Robin Williams ve Shelley Duvall başrolüyle bir film hayata geçirildi.