Temel Trafik Güvenliği, İletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi - Son Dakika
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Temel Trafik Güvenliği, İletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi

17.12.2021 22:20

14-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi tarafından Trafik Enstitüsü bünyesinde trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere personele trafik ve ulaşım güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yönetim kavramının kazandırılması, halkla iletişimlerin...

14-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi tarafından Trafik Enstitüsü bünyesinde trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere personele trafik ve ulaşım güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yönetim kavramının kazandırılması, halkla iletişimlerin geliştirilmesi amacıyla taşra teşkilatından 26 kursiyere yönelik "Temel Trafik Güvenliği, İletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Trafik Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet YAVUZ, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1 Komiser, 8 Komiser Yardımcısı, 17 Polis Memuru olmak üzere toplam 26 kursiyer katılım sağlamıştır.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Temel Trafik Güvenliği, İletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi - Son Dakika


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