Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Adıyaman'da gıda malzemesi yüklü tır park halinde iken alev alev yandı.

Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Adıyaman'da gıda malzemesi yüklü tır park halinde iken alev alev yandı. Tır içerisinde bulunan şoför yangında hafif şekilde yaralandı.


Olay, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi karşısındaki toptan gıda satıcısının önünde meydana geldi. Hilmi Coşkun yönetimindeki 01 ACN 228 plakalı gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yüklü tır Adana'dan Adıyaman'a geldi.


Sabaha karşı Adıyaman'a gelen ve toptan gıda satışı yapılan işyerinin açılmasını bekleyen sürücü tırı park etti. Sürücü tır içerisinde iken, elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın biranda büyüdü. Kendisini dışarı güçlükle atan sürücünün ellerinde hafif yanık meydana geldi.


Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.


Yangında tır ve dorsesi ve içindeki malzemeler yandı. Ayrıca, yangın esnasında tırın yanında bulunan bir otomobil zarar gördü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.


Görgü tanığı Murat Adıyahşi, patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, kendi arabasını kurtardığını, kendi arabasında hasar oluştuğunu söyledi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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