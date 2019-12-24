"Temel ve İleri Yaşam Desteği" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Temel ve İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi - Son Dakika

"Temel ve İleri Yaşam Desteği" eğitimi verildi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, acil tıp teknikerliği hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan Paramedikler Haftası kapsamında 'Temel ve İleri Yaşam Desteği' konulu eğitim gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, acil tıp teknikerliği hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan Paramedikler Haftası kapsamında 'Temel ve İleri Yaşam Desteği' konulu eğitim gerçekleştirdi.


Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) tarafından verilen eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenirken, eğitime konuşmacı olarak PARHAD Bilecik İl Başkanı Kemal Türkmen, Hasan Mutlu ve Hatice Yücel katıldı.


PARHAD Bilecik İl Başkanı Kemal Türkmen burada yaptığı konuşmasında paramedik mesleğinin Türkiye'de yıllar içerisinde gösterdiği gelişimi anlatarak, 20 yıllık bir geçmişi olan mesleğin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Gelecekte acil tıp teknikerliği yapacak öğrencilere meslekle ilgili tavsiyelerde bulunan Türkmen, oldukça hareketli olan mesleğe ayak uydurmak için hem fiziksel hem de zihinsel olarak kuvvetli olunması gerektiğini söyledi.


Eğitimde, olay yeri yönetimi konusunda tecrübelerini paylaşan 112 Acil sağlık personeli Hatice Yücel, öğrencilere manken üzerinde uygulamalı ilk müdahale eğitimi verdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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