Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu, alan koruma altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu, alan koruma altında - Son Dakika

Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu, alan koruma altında

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, yıkılan bir apartmanın temelinde lahit bulunurken, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yapılacak apartmanın inşaatı durduruldu ve alan koruma altına alındı.

Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu, alan koruma altında, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, yıkılan bir apartmanın temelinde lahit bulunurken, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yapılacak apartmanın inşaatı durduruldu ve alan koruma altına alındı.


Konak ilçesi Kahramanlar semtinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temelinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar bulundu. Kalıntıları bulan inşaat yetkilileri, durumu yetkililere bildirdi. Ön incelemede kalıntıların bir lahit ve lahit kapağı olduğu tespit edildi.


Öte yandan, çukurdan oluşan ve lahit mezar olduğu ön tespitte belirlenen alanda, kafatasına benzer buluntunun ortaya çıktığı söylendi.


İnşaat durduruldu


Lahitin bulunduğu alanda şantiye görevlisi olarak çalışan bir kişi, yaptığı açıklamada, "Şuradan bir taş çıktı, altından da boşluk çıktı. Mezara benzer bir boşluk çıktı. Yetkiler de gelip baktılar. 1 metre derinliğinde bir çukur görüldü. Müzeden gelip baktılar. Tekrardan inceleyeceklerini söylediler. 80 santim eninde 2 metre boyunda ve 40 santimetre derinliğinde bir alan bulundu" diye konuştu.


Lahit kalıntılarının bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince inşaat durdurulduğu öğrenilirken, alan koruma altına alındı. Lahitin bulunduğu alan gündüz inşaat firmasının görevlisince gece ise polis tarafından korunacağı belirtildi. - İZMİR

İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'in iki yeni feribotundan birinin adı Fethi Sekin olacak
İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı Çocukların tehlikeli kar oyunu Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu, alan koruma altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]