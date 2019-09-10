Temelden tarih çıktı

Yenice'de, hayırsever vatandaşlar tarafından yapımına başlanan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazma çalışmaları sırasında, eski çağlardan kalma bir mezar taşı bulundu.

Kazı çalışması yapan kepçe operatörü tarafından fark edilen mezar taşının tarihi eser olduğu anlaşılınca, jandarma ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri temel kazma çalışmasını durdurdu. Arkeologların, bölgede yapacağı çalışmalar sonrasında temel kazma çalışması devam edecek.



Bulunan mezar taşının ise Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.