TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM - Son Dakika
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TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM

16.10.2022 11:03

SİNOP'ta duvarlarında çatlaklar oluşup, temelinde kayma tespit edilerek boşaltılan 5 katlı apartman, çevresinde önlemler alınarak iş makinesiyle yıkıldı.

SİNOP'ta duvarlarında çatlaklar oluşup, temelinde kayma tespit edilerek boşaltılan 5 katlı apartman, çevresinde önlemler alınarak iş makinesiyle yıkıldı.

Kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldiği, duvarlarında da çatlar olduğu tespit edildi. Binada oturanlar misafirhaneye yerleştirildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Riskli yapı, iş makinesiyle yıkıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM - Son Dakika
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