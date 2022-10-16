TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM

SİNOP'ta duvarlarında çatlaklar oluşup, temelinde kayma tespit edilerek boşaltılan 5 katlı apartman, çevresinde önlemler alınarak iş makinesiyle yıkıldı.
Kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldiği, duvarlarında da çatlar olduğu tespit edildi. Binada oturanlar misafirhaneye yerleştirildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Riskli yapı, iş makinesiyle yıkıldı. (DHA)
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