Kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldiği, duvarlarında da çatlar olduğu tespit edildi. Binada oturanlar misafirhaneye yerleştirildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Riskli yapı, iş makinesiyle yıkıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMANA KONTROLLÜ YIKIM - Son Dakika

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