Son Dakika Haberleri: Temelli: "31 Mart'ta Sandıklara Gideceğiz, Oyumuza, İrademize Sahip Çıkacağız"

Temelli: "31 Mart'ta Sandıklara Gideceğiz, Oyumuza, İrademize Sahip Çıkacağız"

17 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.

Temelli:
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.

Temelli, Mardin'in Artuklu ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde yaptığı açıklamada, seçime sayılı gün kaldığını belirterek, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız. Nerede bir Mardinli varsa mutlaka o gün oyunu kullanacak. Oyu buradaysa kendi burada değilse mutlaka buraya gelecek ve oyunu kullanacak. Eğer oyu taşınan sandıklarda ise o sandıklar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Oyumuzu mutlaka kullanacağız." dedi.

Temelli'ye seçim bürosunu ziyaretinde HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:54 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Mardin, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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