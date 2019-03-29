Temelli: "31 Mart'ta Sandıklara Gideceğiz, Oyumuza, İrademize Sahip Çıkacağız"
17 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.
HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.
Temelli, Mardin
'in Artuklu
ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde yaptığı açıklamada, seçime sayılı gün kaldığını belirterek, "31 Mart'ta sandıklara gideceğiz, oyumuza, irademize sahip çıkacağız. Nerede bir Mardinli varsa mutlaka o gün oyunu kullanacak. Oyu buradaysa kendi burada değilse mutlaka buraya gelecek ve oyunu kullanacak. Eğer oyu taşınan sandıklarda ise o sandıklar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Oyumuzu mutlaka kullanacağız." dedi.
Temelli'ye seçim bürosunu ziyaretinde HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar
, Pero Dundar
, Ebrü Günay
, Tuma Çelik
, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk
de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:54 Kaynak: AA
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