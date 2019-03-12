Son Dakika Haberleri: Temelli: Bu Ülkede Yaşayan Herkes Ezana Saygılıdır

Temelli: Bu Ülkede Yaşayan Herkes Ezana Saygılıdır

24 dakika önce

BATMAN'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır.

Temelli: Bu Ülkede Yaşayan Herkes Ezana Saygılıdır, System.String[]
BATMAN'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisince Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Otogar yakınlarında yapılan mitingde konuşan Sezai Temelli, Batman'da seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Yerellerde iktidara geleceğiz. Türkiye halkları seçeneksiz mi kalsın, bunlara mahkum mu kalsın? Bize düşen Türkiye halklarına seçenek sunmaktır. Biz de böyle yaptık. Barış ve demokrasi seçeneği yarattık" ifadelerini kullandı.

Temelli, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte ezanın ıslıklarla, sloganlarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Binlerce yıldır bu topraklarda Kürtçe, Türkçe ile barışık, Türk- Kürt bir arada bir vatan kurmuşlar. Şimdi bu ortak vatanımızı demokratik ulus anlayışımızla demokratikleştireceğiz. Demokratik cumhuriyeti ne yaparlarsa yapsınlar inşa edeceğiz. Çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet için, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek için 31 Mart'ta HDP'yi yerellerde iktidara taşıyacağız. Baktılar olmuyor, bu ülkenin kutsalları üzerinde siyaset yapmaya başladılar. Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi." - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Batman, Politika
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