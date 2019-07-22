Son Dakika Haberleri: Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz
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Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz.

Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen miting, Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla gerçekleşti. Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin kapanış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle demokrasi ittifakında yan yana geleceklerini belirterek, "Konuşacağız. Müzakere edeceğiz. Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz. Demokrasi ittifakında buluşmak, toplumsal uzlaşma için önemli bir adımdır. Bu adımı hep birlikte atacağız. Demokrasi ittifakında buluşmak bir toplum sözleşmesi yapmaktır. Bunun için buluşacağız. Yan yana geleceğiz demokratik bir anayasa yapacağız. Herkesin içinde kendini bulduğu, var olduğu bir anayasayı yapacağız ve böylece de barışın yolunu açacağız" dedi. Konuşmaların ardından miting sona erdi.



Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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