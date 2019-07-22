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Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz

49 dakika önce

Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğizHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz.

Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen miting, Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla gerçekleşti. Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin kapanış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle demokrasi ittifakında yan yana geleceklerini belirterek, "Konuşacağız. Müzakere edeceğiz. Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz. Demokrasi ittifakında buluşmak, toplumsal uzlaşma için önemli bir adımdır. Bu adımı hep birlikte atacağız. Demokrasi ittifakında buluşmak bir toplum sözleşmesi yapmaktır. Bunun için buluşacağız. Yan yana geleceğiz demokratik bir anayasa yapacağız. Herkesin içinde kendini bulduğu, var olduğu bir anayasayı yapacağız ve böylece de barışın yolunu açacağız" dedi. Konuşmaların ardından miting sona erdi.
Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz
Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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