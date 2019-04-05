Son Dakika Haberleri: Temin Ederim..!! Bugünden Sonra Azı Dişlerini Çektirmek Zorunda Kalmayacaksın.

Temin Ederim..!! Bugünden Sonra Azı Dişlerini Çektirmek Zorunda Kalmayacaksın.

30 dakika önce

Bir anda gelen ve dayanılmaz olan diş ağrılarına ne iyi gelir? Doktora gitmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanabilecek alternatif çözümler nelerdir?

Bir anda gelen ve dayanılmaz olan diş ağrılarına ne iyi gelir? Doktora gitmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanabilecek alternatif çözümler nelerdir? İşte bu soruların tek bir yanıtı var o da sarımsak ve tuz karışımı. Gelin diş ağrısı ve çözümüne dair detaylara daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:01 Kaynak: Youtube

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