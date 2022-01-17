Temiz, 2021 yılını İHA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele noktasında 2021 yılının Afyonkarahisar'da başarılı geçen bir yıl olduğunu kaydederek, emeği geçen emniyet personellerine teşekkür etti.

Müdür Temiz, İhlas Haber Ajansı (İHA) İl Temsilcisi Gökten Ceylan ile Türkeli gazetesinden Hayati Kanat ve Anahaber gazetesinden Mevlüt Tınas'ı konuk etti. Ziyarette konuşan Temiz, 2021 yılının kent asayişi konusunda başarılı geçen bir yıl olduğunu dile getirerek, özellikle uyuşturucu ile mücadele ve kişiye karşı işlenen suçlara müdahalede polisin büyük başarı gösterdiğini ifade etti. Emeği geçen emniyet mensuplarına teşekkür eden Temiz, 2022 yılında da emniyetin başarılı çalışmalara imza atacağı vurgusunda bulundu. - AFYONKARAHİSAR