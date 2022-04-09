Temiz Atık Derneğinden "geri dönüşüme mutfaktan başlayın" çağrısı - Son Dakika

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Temiz Atık Derneği Genel Başkanı Esra Kara, atıkların geri dönüştürülmesinin önemini vurgulayarak, her gün önemli miktarda geri dönüştürülebilir ambalaj atığının çöpe gittiğini belirtti. Kara, geri dönüşüme mutfaktan başlanmasını istedi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada "çöp" ile "geri dönüştürebilir atık"ların karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Atıkların geri dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Kara, "Geri dönüştürülebilir atıkları en çok evimizde, mutfaklarımızda üretiyoruz. Bu yüzden mutfaklarımız en fazla geri dönüşümün yapılması gereken yerlerdir ve mutfaklarımızda yemek yapana kadar olan bütün süreçte oluşan her şey geri dönüştürülebilir atıktır." dedi.

"Geri dönüştürülebilir atıklar bizim milli değerlerimiz"

Atıkların yemek artıklarından ayrı bir şekilde depolanması ya da hemen geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Geri dönüştürülebilir atıklar bizim milli değerlerimiz. Mesela çöp kutusunda ya da çöp poşeti içinde para görürseniz onu almak istersiniz. İşte biz her gün 5 lira, 10 lira, 50 lira, bir sürü parayı çöpe atıyoruz, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını atıyoruz. Halbuki biz onları atmazsak ekonomimiz kazanır. O zaman insanımız da kazanır."

Kara, plastik ambalajlardan geri dönüştürülmüş ham maddelerin, Türkiye'deki geri dönüşüm tesislerinden elde edilemediğinde yurt dışındaki petrokimya tesislerinden alındığını belirterek, "Her sene plastik ham madde için 1,5 milyar dolar hatta fazlasını yurt dışına veriyoruz. Bu kadar ziyana gerek yok. Evimizde geri dönüşüm yapabilsek hepimiz kazanmış oluruz. Vatanımız kazanır, doğa kazanır, dünyamız kazanır." dedi.

Temiz ve doğru ayrıştırma yapmanın önemine işaret eden Kara, "Evlerimizde temiz ve doğru şekilde ayrıştırma yapmazsak ham maddeyi yurt dışından alırız, bu sefer ürünlere de zam gelir. Bir marketten alışveriş yaparken 'zam geldi' diyoruz da bazı ürünlerin ambalajları 8 lira, 10 lira. Yani siz o ürünün içindekine para verdiğinizi sanıyorsunuz ama o ürünün paketi de büyük para." değerlendirmesini yaptı.

Atıkların saklanma koşullarına ilişkin de bilgi veren Kara, geri dönüştürülecek kağıt, metal ve plastik maddelerin başka maddelerle karıştırılmadan ayrıştırılması gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık Projesi'ni gördüğümde "işte bu" dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesine ilişkin de Kara, "Sıfır atık bizim hayalimiz senelerdir. Sayın Emine Erdoğan'ın projesi. Ben projeyi gördüğümde çok heyecanlandım, 'işte bu' dedim." ifadelerini kullandı.

İnsanların sürekli tüketime yöneldiğini belirten Kara, "Tükettikçe atık üretiyoruz ve o atıkların büyük bir çoğunluğu maalesef geri kazandırılmış olmuyor. Sıfır atık, gitmemiz gereken yol bu. Emine Erdoğan da ülke genelinde birçok çalışma yapıyor ve bu işe gönül verdiği için ben çok memnunum." dedi.

Vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirten Kara, atıkları ayrıştırmanın bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Temiz Okul Temiz Enerji Projesi

Temiz Atık Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen "Temiz Okul Temiz Enerji" projesinde yer aldıklarını dile getiren Kara, projenin bütün okullara ışık olacağını ifade etti.

Kara, öğrencilere geri dönüşüm ve atık eğitimleri verilmesinin, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunun altını çizdi.