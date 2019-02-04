Temiz Bir Çevre İçin Altyapıda Yenileme Sürüyor
1 saat önce
HATSU, kurulduğu günden bu yana Hatay'ın bütün ilçelerinde yaptığı projeler ile temiz çevrenin oluşmasına katkı sağlıyor.
Altyapının önemli unsurları olan kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının düzenli bir şekilde işlevini yerine getirmesi ve vatandaşların sağlıklı bir çevre ile yaşamlarını sürdürmesi adına projelerine devam eden Genel Müdürlük, altyapının eskimesi ve tıkanması ile oluşan sorunların çözümüne yönelik yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine yapılan bildirimler üzerine inceleme yapan HATSU ekipleri, parçalanan kanalizasyon hattının kötü koku ve tıkanıklık sorunu oluşturmasını önlemek amacıyla Umut Sokak'ta başlattığı çalışma ile yeni kanalizasyon döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma ile bölge sakinlerinin rahatladığını ve memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirten HATSU, deforme olarak tıkanıklığa sebebiyet veren unsurları yenileme çalışmalarının devam edeceğine dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
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