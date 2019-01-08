Niğde Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve öğretmenleri tarafından doğa ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak ve farkındalık sağlamak amacıyla ''Temiz Bir Doğa İçin Poşete Hayır '' kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile öğrenciler plastik poşetlerden ziyade tekrar kullanılabilir ve geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri bez çantalar yaptılar. Yaptıkları çantaları kullanacak olan öğrenciler tekrar kullanılabilen ve geri dönüşümlü çantalar konusunda farkındalık sağlamak istediklerini , doğayı korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacında olduklarını belirttiler.

Konu ile ilgili konuşan Kimya Öğretmeni Halis Yanar : Projenin öğrenciler ile birlikte Ekim ayı içersinde polimerler konusu işlerken naylon poşetlerin zararlarından bahsedilirken öğrencilerde farkındalık oluşturmak için alışverişlerimizde poşet yerine kendi yaptıkları bez çantalarınkullanılması konusundafikir birliğine vardıklarını ve projeye bu fikirbirliği ile başladıklarını belirtti.

Ayrıca Okul Müdür Yardımcısı Halil İbrahim AŞICI Plastik poşetlerin doğada kaybolma süreleri oldukça uzun olduğunu, gerek doğa gerek tüm canlılar için zararlı olan bu kimyasal ürünün ülkemizde fazla miktarda kullanılmasının geleceğimizi olumsuz etkilediğnive ayrıca devletimizin plastik poşet ile ilgili yaptığı yeni düzenlemeye katkıda bulunan ve destekleyen bu proje için Kimya Öğretmeni Halis Yanar ve projeye katılan öğrencilere teşekkür ettiğini belirtti.