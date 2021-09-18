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Temiz bir dünya için bir araya geldiler - Son Dakika

Temiz bir dünya için bir araya geldiler

18.09.2021 17:53

- Temiz bir dünya için bir araya geldiler Dünya Temizlik Günü kapsamında Edirne NATO Köprüsü'nde bir araya gelen çevre gönüllüleri gönüllüleri, çöpsüz bir gezegen sloganıyla çevre temizliği yaptı.

- Temiz bir dünya için bir araya geldiler

EDİRNE - Dünya Temizlik Günü kapsamında Edirne NATO Köprüsü'nde bir araya gelen çevre gönüllüleri gönüllüleri, çöpsüz bir gezegen sloganıyla çevre temizliği yaptı.

Edirne'deki gönüllüler, 150 ülkede milyonlarca gönüllü ile aynı anda temiz bir dünya için ele ele verdiler ve NATO Köprüsü civarını didik didik ettiler. Dünya genelinde 'Let's Do It! Foundation' tarafından organize edilen, Türkiye'de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında Edirne'de de tüm dünya ile aynı anda etkinlikler yapıldı. Sabahın erken saatlerinde NATO Köprüsü, Süloğlu Barajı, Erikli Sahili ve Saraçlar Caddesi'nde daha temiz bir Dünya, çöpsüz bir gezegen için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Amaç, çöp körlüğüne de dikkat çekmek

Let's Do It'in 2008 yılında Estonya'da ortaya çıktığını ve sonrasında tüm dünyada global olarak gerçekleşen temizlik hareketi haline geldiğini söyleyen Let's Do It! Edirne İl Koordinatörü Berfin Kandil, amacın yalnızca çevredeki çöpleri toplamak değil, çevreyi çöplerden arındırırken aynı zamanda çöp körlüğüne de dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

"Bu problemi herkesin bilinçli olduğu noktaya nasıl getirebiliriz diye tartıştık"

Son yıllarda ne kadar fazla konuşulsa da yeteri kadar konuşulmadığını ve birçok problem olduğunu söyleyen Kandil, "Bu bütün dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla biz burada etrafımızı temizlerken Edirne'deki birçok noktada bu hareketi gerçekleştirirken aynı zamanda atık problemimizi nasıl çözülebilir bir hale getirebiliriz bunu konuşuyoruz. Bugün buradaki amacımız da gönüllülerimizle beraber plastik problemimizle ilgili neler yapabiliriz. Bu problemi herkesin bilinçli olduğu noktaya nasıl getirebiliriz diye tartıştık. Dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen bir etkinlik bu. Türkiye'de de birçok ilde birden fazla sahada gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.

"Yediklerinin, içtiklerinin çöplerini doğaya bırakıyorlar"

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, temizlik yaparken insanların doğanın güzelliğinden yararlanırken maalesef yediklerinin içtiklerinin çöplerini doğaya bırakıp burayı terk ettiklerini fark ettiklerini söyledi.

"Üzücü manzara ile karşılaştık"

Buradaki çöpleri temizlemeye geldiklerini ve üzücü manzara ile karşılaştıklarını aktaran Elipek, "Bu çöp olarak nitelendirdiği

miz malzemeler geri dönüşümü mümkün olan malzemelerdir. Biz bu malzemeleri geri dönüşüme tekrar kazandırırsak tekrar kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. Ama doğada bu şekilde bıraktığımızda bunlar çok uzun süre parçalanmadan kalabiliyorlar. Parçalandıkları zaman da suyun içinde bulunan teneke metal gibi yapılan suyun içinde bir takım fizyolojik olayların değişmesine neden olabiliyor. Bu yüzden bunların mutlaka geri dönüşüme alınması ve asla doğada bırakılmaması gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.

"Özel eşyalar gibi atıklarınızı da yanınızda götürün"

Özel eşyalar gibi atıkların da yanında götürülmesi gerektiğini belirten Elipek, "Nasıl ki herhangi bir pikniğe gittiğinizde doğaya gittiğinizde size ait özel eşyanızı orada bırakmıyorsanız yanınızda götürdüğünüz su şişesi, cam şişe, plastikler vesaire gibi materyalleri de orada bırakamazsınız. Çünkü onlar size aittir artık. Onları alıp mutlaka doğada bırakmadan götürmeniz gerekiyor" dedi.

"Herkesi temizlik elçisi olmaya davet ediyorum"

Üniversite öğrencisi Kızılay Gönüllüsü Aleyna Ardalı, "Bira şişeleri, doğum günü pastasının kutuları, mumlar, içecek bardakları her türlü atık burada var. Bu dünya hepimizin ve hep beraber yaşıyoruz. Bugün ben ve arkadaşlarım bunları toplarken bütün dünya insanlığı için bunları yapmış oluyoruz. Herkesi temizlik elçisi olmaya davet ediyorum" dedi.

Temiz bir dünya için bir araya geldiler
Temiz bir dünya için bir araya geldiler
Temiz bir dünya için bir araya geldiler
Temiz bir dünya için bir araya geldiler

Saraçlar Caddesi, Türkiye, kandil, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temiz bir dünya için bir araya geldiler - Son Dakika


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