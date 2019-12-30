Temiz bir gelecek için 10 dakika - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temiz bir gelecek için 10 dakika - Son Dakika

Temiz bir gelecek için 10 dakika

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, "Temiz bir gelecek için 10 dakika" sloganıyla okullarda temizlik kampanyası başlattı.

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İnegöl Belediyesi, "Temiz bir gelecek için 10 dakika" sloganıyla okullarda temizlik kampanyası başlattı.


Temiz bir İnegöl oluşması bugüne kadar onlarca farklı çalışmaya imza atan İnegöl Belediyesi, bugün yeni bir uygulama başlattı. Bundan sonra her hafta pyazartesi günü okullarda ilk dersin 10 dakikasında öğretmenler tarafından temizlik ile ilgili eğitimler verilecek. Bu sayede 60 bin öğrencinin temizlik konusunda daha hassas olması sağlanacak.


Öğretmenlerin katkılarıyla yapılacak projeye bugün başlandı. İnegöl'deki tüm okullarda, ilk dersin 10 dakikası temizlik konusunu işlemek adına ayrıldı. Şakir Lakşe İlkokulunda ise öğrenciler ilk temizlik dersini protokol üyelerinden aldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, farklı sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.


Başkan Taban, 3-B sınıfında buluştuğu öğrencilere temizlik konusundaki çalışmalardan bahsedip kendilerinden destek beklediklerini ifade etti. Taban, "Bugün buraya gelmemizin, sizi ziyaret etmemizin bir sebebi var. İşimize ara verip, daha temiz bir İnegöl oluşturabilmek için sizlerden destek istiyoruz. Bu konuda bizlere en iyi desteği öğrencilerimizin vereceğini düşünerek sizlerin yanına geldik. İnegöl Belediyesi olarak her gün 200 arkadaşımızla sizler uykudayken arabalar binip sokaklardaki çöpleri topluyorlar. Ancak bunu her gün toplamamıza rağmen, yine her gün aynı oranda kirlendiğini görüyoruz. Dedik ki sadece temizleyerek bir şehri temiz tutmak mümkün değil. Öncelikle kirletmemeyi öğrenmeliyiz dedik. Bu konuda şehrimizde 60 bin civarında öğrenci olduğu için ve sizlerin daha duyarlı olduğunuzu düşündüğümüz için, sizlerden destek istemeye geldik."


Başkan Taban, sınıf ziyareti sırasında öğrencilere okuma kitabı da hediye etti. Diğer sınıflarda da Kaymakam Görücü, Milli Eğitim Müdürü Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Zengin temizlik ile ilgili bilgiler verip projeyi anlattılar ve öğrencilere kitap hediye ettiler. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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