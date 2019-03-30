Son Dakika Haberleri: Temiz Bir Gelecek İçin Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyorlar

Temiz Bir Gelecek İçin Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyorlar

17 dakika önce

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen "Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinliği, üniversitemiz Fakültelerinin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Temiz Bir Gelecek İçin Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyorlar, System.String[]
Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen "Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinliği, üniversitemiz Fakültelerinin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

"Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar" ilkesinden hareketle her ayın son Cuma günü düzenlenen "Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinliğini Konuralp Yerleşkesinde bu ay, Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi personelleri gerçekleştirdi. Bu anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetine Üniversitenin Genç Tema Topluluğu üyeleri de destek verdi. Oldukça geniş bir katılımla başlatılan "Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinliğinde, fakülte binalarının etrafı, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nin etrafı, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı ve yollar Üniversitemiz mensupları tarafından titizlikle temizlendi.

"Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinlikleri ile Düzce Üniversitesi, "Daha Temiz Bir Dünya Mümkün" mesajı vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması noktasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel
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