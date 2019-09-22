Son Dakika Haberleri: Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler
Son Dakika Güncel Haber

Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler

8 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi.

Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Arabasız Gün'  etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi'nde bir süre yürüyüş yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevisinde Kuşadası'nda, Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde, 'Arabasız Gün'  etkinliği düzenlendi. Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediyesi başkan yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Cadde üzerinde çiçekçilik yapan bir esnaf memnuniyetini yürüyüşe katılanlara çiçek dağıtarak gösterdi.

Etkinlik sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu
Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]